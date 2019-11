NAMDALSAVISA

BINDAL: Det var i forbindelse med trafikkontroll på Bindalseidet at mopedisten ble stanset.

– Uten hjelm, uten gyldig førerkort, men med promille, melder politiet onsdag kveld.

Mopedisten blir anmeldt for kjøringen og framstilt for lege for blodprøvetaking.