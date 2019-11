Bjørnar fra Leka skrev årets beste medlemsartikkel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På sin egen Facebook-profil viser lekværingen Bjørnar Leknes stolt fram diplomet som viser at han har skrevet årets beste medlemsartikkel om forskning.

Årets forskningskommunikasjonsdager er over – en arena for kommunikasjonsfolk og forskere samles for å lære av andre og hverandre.

Hvert år kåres årets medlemsartikkel.

– Vi velger blant tusen artikler skrevet av flere hundre kommunikasjonsfolk fra 77 institusjoner, skriver Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør i nettstedet forskning.no.

Nå er Bjørnar Leknes, som jobber ved Nord universitet, utropt som vinner, med artikkelen – Vi må framsnakke runking for å forebygge prostatakreft.

– Anerkjennelse

– Det er en anerkjennelse, det er alltid flott å få heder, sier Bjørnar Leknes til NA.

Han fortsetter:

– Først og fremst er det en inspirasjon til å fortsette å gjøre det jeg er glad i; å formidle forskning for skrive historier. Samtidig er det artig å nå helt til topps i og med at de får inn tusen medlemsartikler hvert år.

Lekværingen har jobbet ved Nord universitet i ni år.

– Alvor og skjemt

Han er ikke i tvil om at selve tittelen på artikkelen, som har fått 80.000 sidevisninger på nettstedet forskning. no, får folk til å stoppe opp. Samtidig er det en måte å belyse et viktig tema; prostatakreft.

– Jeg tror mange med fordel kan leke seg mer med ordbruken, mer enn vi gjør. Det er en sak om både alvor og skjemt. Det er viktig å få belyst budskapet.

Her er en lenke til forskning.no sin sak om prisvinneren.

Leknes har også tidligere vist fram sin gode evne til å formidle:

Talen til skoleelevene gikk landet rundt.