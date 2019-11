Mork til Totsåsrock

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Vi har den knallharde gleden av å presentere en ekte norsk Black Metal-akt, som har reist seg opp fra den mørke norrøne jorda – og gjennom de siste par årene fått et navn i Svartmetall-verdenen. Vi snakker om selveste Mork, og vi er stolte som Odin, Tor, Vilje, Ve, Ask og Embla, Audhumbla, Sleipner, Hugin og Munin tilsammen – over å kunne presentere Mork som klare for Sørsetra, skriver Totsåsrock på sin Facebookside.