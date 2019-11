Har sluppet to nye artister til Rørvikdagan

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Rotlaus har på rekordtid blitt et av landets mest omreisende og ettertraktede liveband.

Med stadig flere utsolgte konserter over hele landet, hersker det liten tvil i at Rotlaus virkelig har blitt et band folk virkelig ønsker å få med seg.

Foruten et av landets beste liveshow, er Rotlaus kjent for å gi alt på scenen og det å ha en helt spesiell kontakt med publikum.

Stavangerkameratene som består av Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Stian Hansen har hatt stor suksess siden oppstarten.

Det unike samarbeidet Stavangerkameratene oppsto i Stavanger sommeren 2015 da Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland ble spurt om å opptre sammen på åpninga av volleyball-VM.

I det de skulle gå på scenen sa konferansier Stian Blipp: «Det er jo litt fristende å kalle dem Stavangerkameratene» og etter det har det navnet bare blitt hengende ved dem.

«Vi har alle mye selvironi, så det er bare deilig når det blir litt halvkleint. Dessuten er det ikke hver dag man blir døpt av selveste Stian Blipp», sier Tommy Fredvang.

Både Rotlaus og Stavangerkameratene opplever du torsdag 23. juli 2020.

