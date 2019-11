Har du lyst til å være med på å påvirke utviklinga av namdalsk langrenn?

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Du trenger ikke ha noe verv i et idrettslag for å møte her. Er du forelder som har lyst til å høre hva som rører seg på skifronten, eller rett og slett bare er skiinteressert og sitter inne med tanker og ideer om hvordan namdalsk langrenn kan løfte seg, så er du hjertelig velkommen på dette medlemsmøtet, sier Tove Nyborg.