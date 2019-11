Kjøretøytjenester blir utilgjengelige

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det melder Vegvesenet.

I perioden 22.-24.november blir det ikke mulig å:

v Kjøpe prøveskilt

v Levere salgsmelding

v Gjennomføre EU-kontroll

v Godkjenne kjøretøy ved trafikkstasjon

v Betale omregistrerings- og engangsavgift (Skatteetatens betalingsløsning)

v Omregistrere eller avregistrere kjøretøy

Årsaken til nedetid er omlegging til ny løsning for nyregistrering av kjøretøy.

– Vi beklager at vi er nødt til å stenge tilgangen til tjenestene disse dagene. Vi er i gang med å fornye et 40 år gammelt system. Tidligere i år flyttet vi over alle data. Tida er nå kommet for å installere nye, integrerte løsninger, sier prosjektleder Erik Johannessen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Siden heller ikke de ansatte på trafikkstasjonene har tilgang til kjøretøytjenestene i nedeperioden, vil noen trafikkstasjoner holde stengt.

Førerkorttjenestene vil fungere som normalt, på vegvesen.no og på trafikkstasjonene som holder åpent.