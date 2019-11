Målmennenes kamp

NAMDALSAVISA

3. divisjon avdeling 2

Rørvik-Kolvereid

31-20 (16-10)

Mål Rørvik: Anders Morken 13, Amund Bach 6, Torbjørn Bach 4, Markus Pettersen 3, Brage Schjelderup Aardahl 2, Ola Anthonsen 2, Sigurd Johan Hestvik 1

Mål Kolvereid: Mats Ola Bergslid 6, Fredrik Eiternes 4, Petter Lysfjord 3, Trygve Wedde 2, Isak Moen 1, Trym Brevik 1, Fredrik Johansen Ramfjord 1, Aleksander Arntsen 1, Per-Ole Holm 1.

Dommer: Jan Ove Lysberg

Tilskuere: 250

RØRVIK: Det er noe ekstra med lokaloppgjør som helgas kamp mellom Rørvik og Kolvereid.

– Det er alltid litt ekstra stas å vinne slike kamper, sa en fornøyd rørviktrener Anders Morken etter kampen.

Seieren ble til slutt ganske stor og ikke minst fortjent. Rørvik hadde rett og slett en større vilje til å vinne.

Kolvereid var likevel veldig godt med i første halvdel av første omgang. I den perioden bør Rørvik være fornøyd med at det sto bare 3-4 etter ti minutter. Og æren for at ikke Kolvereid ledet med mye mer tilfaller uten tvil målmann Leif-Oskar Olsvik på Rørvik.

For han sto som en vegg i perioder. Flere ganger reddet han doble 100 prosent sjanser, og samme hva Kolvereid prøvde på så stoppet han det meste.

Tok tak i kampen

Etter hvert kom Rørvik mer med i kampen, og imponerte spesielt i ankomstfasen. Nesten hver eneste gang Kolvereid fikk scoring gikk Rørvik veldig direkte på mål etter avkast, og scoret på et kolvereidlag som ennå feiret egen scoring.

Etter hvert som det ble mer og mer tydelig hvem som skulle ta i land seieren begynte rørvikspillerne å leke seg mer. Amund Bach trikket inn flere mål, og de dro også til med et par flyvere. Her også var Amund Bach sentralt med.

– Publikumsfrieri som dette er noe vi trener på. Det er moro for oss når slike ting lykkes, og ikke minst så er det moro for publikum, sier Morken.

Selv om han gledet seg over seieren, så mener han Rørvik har enda mer å gå på.

– Det lugget litt i perioder, og det er en del å ta tak i fram mot de neste kampene. Men vi har ei fantastisk spillegruppe som har det veldig mye moro sammen og som er treningsvillige så det ordner seg, sier han.

Selv om Rørvik ledet ganske komfortabelt hele andre omgang så glimtet Kolvereid til i perioder. De også fikk hjelp av en solid målmann i Lasse Aleksander Leirvik som tok veldig mye av det som kom mot målet.

God start

Rørvik har spilt to seriekamper og har vunnet begge. Det plasserer dem høyt på tabellen. Kolvereid derimot med sine fire kamper så langt er bokført med en seier og tre tap. Det gjør at de bare har Namsos bak seg på tabellen.

Videre framover skal Rørvik møte Namsos allerede på onsdag. NTNUI Håndball kommer til Ytre Namdal til helga, og skal spille kamp mot Kolvereid på lørdag, og Rørvik på søndag.