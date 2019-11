Tar over NTE Elektro

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Jeg gleder meg til å starte, for jeg kjenner både de ansatte og markedet godt. Med 250 ansatte er vi et sterkt lag i dag. Og sammen skal vi utvikle oss slik at vi er en ledende en ledende aktør i Midt-Norge også i framtida, sier Svein Erik Svarte i ei pressemelding.

Svarte har lang fartstid i bransjen.

Han startet som elektrikerlærling i NTE i 1981, og har siden hatt en rekke fag- og lederstillinger i NTE Elektro.

Han har også fem år som lærer i elektrofag ved Egge videregående, og hadde ansvar for etablering av EFONT, elektrofagenes opplæringskontor på Steinkjer. I tillegg har han vært i styret i bransjeorganisasjonen NELFO både regionalt og nasjonalt i en årrekke.

Svarte har også utdanning innen ledelse og HR-området, og har de siste to årene vært HR-leder i NTE-konsernet.