Gullsmeden på søppeldynga: – Det føles ut som vi bidrar til å redde verden

Helene Øyangen Lindberg (26) visste lite om avfallsbransjen da hun ble ansatt som trainee på Matmortua for to år siden. Nå reiser hun rundt i verden for å snakke om hvordan resirkulering av hardplast gjøres i Nærøy-bedrifta.