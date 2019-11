Seriemester i Namsos-drakt

NAMDALSAVISA

Volleyball, 3. div. menn

Verdal - Namsos 0-3

(13-25, 14-25,18-25)

Steinkjer 2 - Namsos 3-0

(25-23, 25-16, 26-24)

STEINKJER: - For å si det sånn, så så jeg så ikke den komme, sier Buvarp og ler.

Eidbyggen har sin unge alder til tross - 27 år, hatt en lang karriere i norsk toppvolleyball.

Etter ungdomsskolen gikk ferden til Sand i Ryfylke der han var elev ved Toppvolley Norge, og spilte også for klubben. Deretter ble det seks år i Førde, der han i 2016-sesongen både ble serie- og cupmester.

Etter returen heim til Trøndelag var han med på Stods volleyballeventyr som endte i eliteserien i to sesonger. I deler av denne perioden var han spillende styreleder.

Nå har han trappet ned, og han hadde ingen ambisjoner om å trekke på seg konkurransedrakt igjen. Han har imidlertid ei søster som nå ivrer for volleyballen i Namsos...

- Det er nok rett å si at hun var pådriver her ja, sier han med et smil.

Yppet seg mot topplaget

Mandag var overgangen klar, men han var ikke på banen da Namsos slo Verdal 2 3-0 i Verdalshallen.

Tirsdag kveld ventet topplaget Steinkjer 2. Da var Simon klar for debut i Namsos-trøya. Men opplevelsen ble fort en annen enn han hadde tenkt seg.

- På forhånd tror man jo at man kommer til å senke skuldrene og bare ha det artig, når det er 3. divisjon. Men når man snører på seg skoene og tar på seg drakta så skjer det noe. Da kommer tenninga, noe så til de grader, sier han og ler.

- Overtenning?

- Det vil jeg ikke si, men at det var ordentlig tenning, det skal jeg innrømme, sier han med et smil.

Han spilte på kantposisjon, og skaffet naturlig nok laget noen poeng, men selv mener han han burde hatt mange flere.

- Hodet ditt sier at du kommer til å hoppe så og så høyt, men så henter ikke resten av kroppen helt med når formen ikke er god nok. For det skal sies at utholdenheten ikke er helt på plass. Det merket jeg, sier han.

Namsos yppet seg skikkelig i to av settene mot topplaget Steinkjer 2. Det første settet vant Steinkjer 25-23, mens i det tredje, og det som ble det siste settet, måtte settet gå til 26 før heimelaget kunne juble for alle poengene.

På tide i Namsos

Buvarp har ikke lovt noe utover den ene kampen. Men dørene for flere kamper er absolutt ikke lukket.

- Neida. I første omgang svarte jeg ja for denne kampen. Nå vet jeg jo at jeg kommer til å bli spurt flere ganger, så får vi se hva tida bringer, sier han.

En ting er han imidlertid klar på; Namsos bør ha gode volleyballag.

- Jeg er fristet til å si at det var på tide at det ble et lag igjen. Det har jo vært mye av og på i Namsos i noen år, men slik jeg ser det bør det ikke være noen hindre i vegen for at Namsos ikke skal ha gode volleyballag. Og det var kjempeartig å spille på laget tirsdag. Det er etter hva jeg har forstått mange spillere på trening noen ganger, så grunnlaget er der. Vil de nok så kan dette bli bra det.

- Med Simon Buvarp i sentral rolle?

- Vi får se. Men at det var moro, det legger jeg ikke skjul på.













Nå er