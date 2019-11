Arne Bergli AS er årets kremmerbedrift i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg er imponert over det Arne Bergli AS har fått til, med høy vekst og god lønnsomhet. Gjennom Årets kremmer ønsker Sparebank 1 SMN nettopp å gjøre stas på de som lykkes aller best, til inspirasjon for alle handelsdrivende. Det er en tøff bransje med stor konkurranse, så de som lykkes her har lagt ned en stor innsats, sa banksjef Ole Anders Olsen under utdelinga.