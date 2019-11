NAMDALSAVISA

RØRVIK: Torsdag formiddag gjennomførte politiet en mobil- og beltekontroll i Rørvik sentrum.

– To fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte, og tre ble ilagt forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, opplyser Politiet i Namdalen på Facebook.