Hva har skjedd i natt?

NAMDALEN: Det har vært ei rolig natt i Namdalen. Politiet opplyser om to trafikkulykker på Inderøy. Den første, som skjedde halv fire, viste seg å være forårsaket av promillekjøring. Den andre skjedde tidlig torsdag morgen, og poltiet er på stedet.

Været holder seg like pent

Det melder fremdeles oppholdsvær og stabile temperaurer i hele Namdalen. I Lierne kryper gradestokken like under null, og det melder noe tåke.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Sørøstlig liten kuling utsatte steder. Utrygt for spredt snø i grensetraktene, forøvrig skyet eller delvis skyet, oppholdsvær.

Utrygt for Optimisten

I NA kan du i dag blant annet lese at rådmannens forslag om å ta bort en 60 prosent stilling ved Optimisten dagsenter skaper utrygghet blant brukerne.