NAMDALSAVISA

Fra 1. januar er det over og ut for NRKs ettermiddagssendinger fra Steinkjer.

Da skal disse sendes fra Trondheim, noe som betyr slutten på Steinkjer som regionalt radiosendested, skriver Trønder-Avisa.

Tillitsvalgt Magnhild Øwre beklager omorganiseringa og mener det blir et tap for lytterne nord i fylket. Hun legger til at det har vært en turbulent høst – ikke bare for de NRK-ansatte i gamle Nord-Trøndelag – men også for dem som jobber på Tyholt i Trondheim.