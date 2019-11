Unødvendig av rådmann

NAMDALSAVISA

Ikke uventet har det kommet mange reaksjoner på at rådmann Inge Ryan i sitt budsjettforslag ber politikerne i den nye storkommunen Namsos om å kutte i tilbudet til brukerne av dagsenteret Optimisten. En må spørre om dette var nødvendig.

Kutter i tilbud til de svakeste: Skammelig av rådmann i Namsos Den 19.11.19. kan jeg lese på første siden i NA at Namsos kommune ved rådmann satser 8 millioner kroner på skolemat og nettbrett. Det er jo fantastisk, at kommunen har råd til dette.



Det er et dårlig signal å sende ut at en tar fra disse brukerne for å få et budsjett til å gå opp. Ved å kutte en 60 prosent stilling sparer kommunen 300.000 kroner, som innebærer redusert åpningstid. Når ikke rådmannsstaben klarer å finne disse midlene, bør politikerne skaffe dem før den endelige budsjettforhandlinga før jul.



Politikerne bør også finne rom for å opprettholde det lille tilbudet de har i dag gjennom aktivitørene. Også denne tjenesten er rammet av den usosiale budsjettkniven til rådmannen. Her rammes blant annet de som har sykdommen demens. Når en foreslår endringer som griper inn i hverdagen til folk, er det lurt å involvere dem det angår. Det kan finnes løsninger som er til å leve med om en snakker sammen. Det handler om respekt og ha evnen til å lytte.



Det er positivt at rådmannen har funnet rom for å gi tilbud om skolemat og nettbrett til elevene. Det hilser nok det politiske flertallet i Namsos velkommen, men det vil nok bli rokeringer på budsjettet etter at politikerne har summet seg. Rådmann viser til områder de er nødt til å sette inn kostnadsbesparende tiltak og er forsiktig med å love nye investeringer. Rådmannsstaben vet nok utmerket godt hvor skoen trykker og hvor en virkelig kan spare penger hvis målet er å gi brukerne av kommunale tjenester bedre tilbud. Oppskriften er å redusere det høye sykefraværet Namsos kommune har slitt med.



Etter andre kvartal i år var sykefraværet i kommunen langt over gjennomsnittet på landsbasis. Ikke overraskende er fraværet høyest i helsesektoren, og det er også et problem på landsbasis.



Likevel er det kommuner som lykkes med å holde sykefraværet nede, noe som gir stabilitet. Politikerne må stille rådmann i Namsos til ansvar på dette området om etatene ikke lykkes.