Værvarsel for namdalsk næringsliv: Delvis skyet oppholdsvær, tilskyende i indre strøk, men pent vær på kysten

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter et par intense år i midtnorsk næringsliv, er det mer usikkert om tempoet blir like høyt i 2020. Det var hovedbudskapet da Vegard Helland, konserndirektør for næringsliv i Sparebank1 SMN, presenterte bankens årvisse konjunkturbarometer under Næringslivskonferansen 2019 i NTE Arena.