Sondre Skogen ledet Rosenborg til NM-gull

NAMDALSAVISA

TELENOR ARENA: Kampen var lenge målløs, men to raske scoringer av Rosenborgs Emil Konradsen Ceide og Teodor Berg Haltvik like før kampslutt, samt et Odd-selvmål på overtid, sikret seieren for trondheimslaget.

Det betyr at RBK-kaptein Sondre Skogen fra Lierne og RBKs G19-lag endelig kan juble for NM-gull og norgesmestertittelen etter å ha gått tapende ut av de to siste NM-finalene. Det er fem år siden forrige gang at RBK tok NM-tittelen.

- Dette var egentlig bare veldig, veldig bra, konstaterte målscorer Teodor Berg Haltvik da kampen var ferdig.

0-0 til pause

Det var Odd som begynte kampen best, men etter hvert spilte Rosenborg seg mer og mer inn i oppgjøret. Den siste halvtimen var det det RBK som styrte kampen, men selv om de hvitkledde fra Trondheim hadde flere store sjanser greide de ikke å få ballen i Odd-målet.

- Jeg syns vi begynte greit og hadde grei kontroll. Odd ligger lavt, og det er ikke så lett å komme inn bak forsvaret, men vi har kommet til noen sjanser. Vi må være obs på overgangene til Odd, sa RBK-kaptein Sondre Skogen til NRK i pausen.

To raske scoringer

Andre omgang fortsatte som den første, med et måljagende RBK i føringen. Da det gjensto fire minutter igjen av oppgjøret kom kampens første scoring da RBKs Emil Konradsen Ceide sendte laget opp i tet.

Bare minuttet senere skulle hvittrøyene øke ledelsen da innbytter Teodor Berg Haltvik klinket ballen i mål og sørget for 2-0.

Ett minutt på overtid økte RBK ledelsen til 3-0 etter selvmål av Odd. Det ble også sluttresultatet.