En av tre viltpåkjørsler skjer nå – og i tida fram mot nyttår

– Det er ingen tvil om at det tas forferdelig lite hensyn til fareskiltene, og folk kjører altfor fort på disse områdene

Bilister leker med ilden hver eneste vinter, mener viltnemnda. Nå håper de at folk tar hensyn til fareskilt for vilt, og senker farten når vinterføret kommer for fullt.