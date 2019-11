«Det går mange rundt som tror de er udødelige – det er de ikke»

NAMDALSAVISA

Vi er inne i den mørkeste tiden av året og en hektisk tid venter når julestria slår inn. Dessverre virker det som mange har det for travelt allerede og legger livet sitt i hendene på dem som kjører biler eller større farkoster. Sløyfer man refleksen, kan det fort bli en tom stol ved bordet til jul.

VG skrev i går at fredag kveld rykket Sør-Øst politidistrikt ut til tre påkjørsler i løpet av halvannen time. Ingen av de påkjørte brukte refleks. Liknende hendelser skjer hele vinterhalvåret.

I mørket med lite snø, er det vanskelig sikt for bilførere. Sikten forverres om det regner, sludder, i tåke eller ved snøbyger. Det er bilførers ansvar å holde så lav fart at en alltid kan stoppe for uforutsette hendelser i trafikken, men dem som går, sykler eller sparker kan ikke fraskrive seg ansvar heller. Når det gjelder barn må foreldre eller foresatte påse at de unge er sikret.

Ifølge Trygg Trafikk har en bilfører to sekunder på seg til å oppdage fotgjengere uten refleks. Det er ved en så lav fart som 50 km/t. Det viser hvor skjørt livet kan være. Ved en påkjørsel er ikke utfallene spesielt gunstige. I verste fall mister en livet eller blir merket for livet. Sjåførene blir også merket. Det finnes bare tapere. Bedre blir det ikke når ulykkene enkelt kunne ha vært unngått.

I en undersøkelse foretatt av Kantar TNS for Trygg Trafikk viser det seg at seks av ti voksne dropper refleksen. Om det stemmer? Det er bare å rusle rundt i byen på ettermiddags- eller kveldstid. Der går det mange rundt som tror de er udødelig – det er de ikke. Lys fra butikkvinduer redder ikke liv.