Legendarisk artist til Olavsfest i Trondheim

TRONDHEIM: Det skjer 30. juli i Borggården under Olavsfest i Trondheim.

Med låter som «Morning Has Broken», «Wild World» og «Father and Son» ble han under artistnavnet Cat Stevens, i løpet av 60- og 70-tallet en av verdens mest kjente artister.

Etter nesten å ha omkommet i en drukningsulykke i 1975 bestemte han seg for å vie livet til gud, og konverterte i 1977 til islam. Deretter vendte han ryggen til musikkarrieren, og det var ikke før i 2006 at han for alvor gjorde comeback som musiker, da med plata «An Other Cup».