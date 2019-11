Ruster seg med flere sykeheimsplasser

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi ser at kapasiteten til å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset er for dårlig, og nå gjør vi noe med det. I 2020-budsjettet er det avsatt fem millioner kroner til å opprette åtte nye institusjonsplasser, sier rådmann Inge Ryan i Namsos.

VG offentliggjorde nylig hvilke summer helseforetakene har fakturert kommunene som ikke har greid å ta imot ferdigbehandlede pasienter. Oversikten (se tabell nederst i saken) viser at Namsos kommune har fått en regning på 825.978 kroner fra Helse Nord-Trøndelag for 2018. Det er en vesentlig økning fra 2012, da Namsos kommune måtte betale 248.000 kroner i såkalte dagbøter til helseforetaket.

Kapasitetsproblemer

Rådmann Inge Ryan i Namsos vil nødig kalle gebyret dagbøter, men han erkjenner at kommunen har og har hatt for mange overliggere.

– Kapasitetsproblem er årsaken til at vi har vært nødt til å betale såpass mye for så mange overliggere i 2018. Vi kan imidlertid ikke ta imot pasienter dersom vi ikke har et forsvarlig tilbud til dem, påpeker Ryan og legger til:

– På institusjonene våre er det enkelte ganger helt fullt. Hvis vi da tar imot pasienter og må legge dem på gangen, er det ingen ønsket situasjon for noen. Med de tiltakene vi nå skal iverksette, vil vi få langt større kapasitet til å ta imot pasienter som blir utskrevet fra sykehus.

Kommunestyret bestemmer

Men, og det er et stort men. Rådmannen har lagt inn økninga på åtte nye institusjonsplasser som et forslag i 2020-budsjettet. Det er imidlertid ikke politisk behandlet ennå. Kommunestyret får budsjettet på sitt bord først 19. desember.

– I forslaget er det nedfelt at vi oppretter åtte nye institusjonsplasser i Jorunn Ekkers veg. Der har vi ledige rom, og det er avsatt 500.000 kroner til å innrede rommene. Når det er snakk om institusjonsplasser, går mesteparten av kostnadene til lønn. Vi tar sikte på å opprette omkring ti nye stillinger, men vi kommer nok ikke i gang før i mars. Så derfor er det på 2020-budsjettet satt av fem millioner kroner til dette tiltaket. I senere års budsjetter – når vi får helårsvirkning – er det beregnet at dette vil koste åtte millioner kroner i året. I tillegg til skolemat, er dette store nye tiltak for neste år, sier Ryan.

Skal ikke betale så mye

Før forslaget ble lansert, sjekket Ryan kapasiteten ved sykeheimene i Fosnes og Namdalseid.

– Men der var det heller ikke snakk om ledig kapasitet som monnet. Vi har derfor ansett at det er et generelt behov for flere sykeheimsplasser. Vi kommer nok aldri ned på null overliggere, men vi skal ikke betale så mye som vi har gjort i 2018, sier han.

I 2018 måtte kommunene betale 4.747 kroner til sykehusene for et ekstra liggedøgn. I 2019 er beløpet hevet til 4.885 kroner. Det er imidlertid ikke nok til å dekke sykehusenes utgifter, bare anslagsvis halve kostnaden.

Tar ansvar

– Blir det kanskje tross alt billigere for kommunene å ha pasientene liggende på sykehus enn å ha dem i egen pleie?

– Det er ikke intensjonen i Samhandlingsreformen fra 2012. Vi er i samme offentlige sektor og når pasienten er ferdig behandlet på sykehus, skal kommunen ta over pleien. Vi føler på ansvaret for å få tallet på overliggere så langt ned mot null som mulig – også for å frigjøre kapasitet til folk som venter på ei sykehusseng, forsikrer Inge Ryan.

Forbedret seg

Mens Namsos kommune har fått en økning i dagbøtene på 233 prosent i forhold til 2012, kan Namdalseid kommune vise til en nedgang i bøtenivået på 91 prosent på de samme seks årene. Mens de i 2012 betalte 440.000 kroner i dagbøter, betalte de 37.976 kroner i 2018.

Assisterende rådmann Bodil Lie forklarer det med at de i 2012 hadde en helt spesiell situasjon.

– I 2012 bygget vi ny sykeheim. Pasientene lå i en brakkeleir fordi vi skulle rive og bygge nytt. Nå har vi mer kontroll på utskrivningsklare pasienter, og vi har flere plasser. Det er årsaken til nedgangen, sier hun.

– Men dere har hatt noen overliggere i 2018?

– Ja, og det kan være tilfeldigheter som har gjort det. Det er ikke snakk om mer enn sju-åtte døgn, og det er jeg fornøyd med. Vi prøver å ta imot alle, men at det oppstår noen situasjoner er ikke unormalt, sier Bodil Lie.

Forverret situasjon

Namsskogan derimot har i likhet med Namsos måttet betale høyere dagbøter i 2018. Kommunen måtte ut med 56.964 kroner mot null kroner i 2012.

Avdelingsleder på sykeheimen Vigdis Lindsetmo, husker godt hva som skjedde:

– Det var sommer, og det var overbelegg på sykeheimen. Vi hadde ikke noe ledig rom, derfor måtte en pasient ligge åtte-ni døgn ekstra på sykehuset. Det var forklaringa. Det har nesten aldri forekommet at vi ikke har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, sier Lindsetmo.

Opprettet i 2012

Intensjonen bak Samhandlingsreformen som ble iverksatt fra 1.1. 2012 var at sykehusene, når folk var ferdigbehandlet, skulle skrive ut pasienter til kommunene som skulle overta pleien. Det ble bestemt at kommunene skulle betale et gebyr for hver ekstra dag pasienten måtte ligge på sykehus. Samhandlingsreformen var ment som et samarbeid mellom stat og kommune om å gi innbyggerne den helsehjelpa de trenger.

Fra 2012 til 2018 har norske kommuner ifølge VG fått over 300.000 dagbøter for pasienter de ikke har klart å ta imot. Og fra 2012 til 2018 har helseforetakene gitt norske kommuner bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner.

Men dette er ingen ønsket situasjon. Til VG fredag sier helseminister Bent Høie at han fryser satsen på dagbøter til kommunene, og at regjeringa på sikt vil avskaffe bøteordninga i den hensikt å få kommunene og sykehusene til å jobbe godt sammen.

Kommune 2012 2018 Namsos 248.000 kroner 825.978 kroner Nærøy 40.000 kroner 61.711 kroner Namsskogan 0 kroner 56.964 kroner Namdalseid 440.000 kroner 37.976 kroner Flatanger 36.000 kroner 37.976 kroner Lierne 0 kroner 33.229 kroner Overhalla 0 kroner 28. 482 kroner Snåsa 4.000 kroner 14.241 kroner Grong 0 kroner 9.494 kroner Røyrvik 0 kroner 0 kroner Høylandet 0 kroner 0 kroner Fosnes 0 kroner 0 kroner Vikna 0 kroner 0 kroner Leka 0 kroner 0 kroner Bindal 0 kroner 0 kroner

Kommunene i Nord-Trøndelag ble i 2012 fakturert for ca. 2,2 millioner kroner.

I 2018 hadde regninga økt til ni millioner kroner.