Amedia lanserer lokalavis i Trondheim

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette er vår nyttårsgave til befolkningen i Trondheim. Vi skal lage en avis for alle som bor og lever i Trondheim. Byen fortjener en dedikert og nyhetsdrevet lokalavis. Vi skal sette dagsorden og være tett på innbyggere og det som skjer, sier Arne Reginiussen, som blir ansvarlig redaktør for avisen.

I første omgang får Reginiussen en redaksjon på tolv medarbeidere. Redaktøren er spesielt fornøyd med at han har fått med seg mange dyktige journalister med sterk tilhørighet til Trondheim.

En by i vekst

Den nye avisen har navnet Nidaros. Dette er et avisnavn med stolte historiske tradisjoner. Nidaros var i sin tid navnet på den største avisen i Trondheim.

– Trondheim er en av byene i Norge som har vokst og vokser mest. Det er åpenbart at det er både et marked for og et behov for en dedikert byavis i Trondheim. Vi har stor tro på at vi skal lykkes med å skape noe nytt og spennende for alle dem som har tilhørighet til byen, enten de er innfødte eller nyinnflyttere knyttet til universitetet, næringslivet, kulturlivet eller andre store institusjoner og virksomheter med sete i byen, sier Reginiussen.

Nidaros blir en moderne, heldigital avis som vil satse sterkt på levende bilder, ikke minst direktesendinger av sport. Samtidig vil Reginiussen satse på journalistikk av høy kvalitet gjennom gravende journalistikk, debatt, forbrukersaker og være først med siste nytt fra tidlig morgen til sen kveld.

Vil skape avismangfold

Konserndirektør i Amedia, Anders Opdahl, sier Nidaros vil skape avismangfold i Trondheim og dermed berike den lokale journalistikken og det samlede tilbudet til innbyggerne.

– Dette er først og fremst viktig for folk Trondheim, men det er også berikende for norsk journalistikk at landets tredje største by igjen får en dedikert lokalavis. Det er sunt at mange redaksjoner kjemper om leserne. Det bidrar til høyere aviskonsum og et rikere tilbud til leserne. Nidaros skal få en sterk posisjon i en by i rivende utvikling, sier Opdahl.