– Administrasjonen må legges til norddelen av fylket

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det å fjerne doble funksjoner i administrasjon og byråkrati kan være en positiv effekt. Det kan utløse handlingsrom for å gi bedre pasientbehandling. Jeg er samtidig kritisk til en tendens vi ser i nye Trøndelag at alt siger til Trondheim. Det er en utvikling vi må jobbe aktivt for å motvirke. Jeg vil utfordre det politiske Trøndelag og ledelsen i Helse Midt-Norge på dette, sier Agdestein etter at NA sprakk nyheten om at det nå foreligger planer om å utrede Helse Trøndelag.