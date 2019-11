175-åringen skal feires i 11 dager til ende

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 7. juni 2020 er det 175 år siden Stortinget gjorde vedtak om at Namsos by skulle anlegges. Dette gir grunnlag for ei feiring som ifølge jubileumskomiteen skal «være for hele befolkninga og involvere de fleste samfunnsområder gjennom et mangfold av produksjoner og ytringer».