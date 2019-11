Anbefaler støtte til nytt sikringsanlegg

NAMDALSAVISA

LIERNE: Lierne kommune overførte all bygningsmasse, både egne lokaler og felleslokaler med samfunnshus, til aksjelaget 1. august 2011. Avtalen som ble inngått ga samfunnshuset et engangstilskudd på 225.000 kroner, samt et årlig tilskudd på 100.000 kroner fra og med 2012.