Black friday betyr kastrering av katter

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Dyrebeskyttelsen Norge hadde i fjor et samarbeid med ulike dyreklinikker og veterinærer rundt om i Norge om pakketilbud på kastrering og ID-merking av katt. Nå gjentar de kampanjen, og håper at flest mulig katteeiere tar initiativ til å kastrere og ID-merke sin katt for å øke dyrevelferden.