Fiskeribladet beklager overfor fagredaktør i Grong

Fiskeribladet omtalte i en artikkel og på lederplass en en digital lærebok for naturfag, der Bøhle var fagredaktør. Fiskeribladet kritiserte Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for å fare med usannheter og udokumenterbare påstander.

Fiskeribladet beklager nå at de ikke hadde dekning for dette, og at de ikke ga Kristin Bøhle tilstrekkelig mulighet til å rette opp svar hun ga i noe som hun ikke oppfattet som et intervju som skulle publiseres. NA har også omtalt striden i forbindelse med lærebokartikkelen, og Fiskeribladet beklager også den personlige belastningen det har vært for Bøhle og NDLA å få urettmessig kritikk.

Har ryddet opp i striden med Veterinærinstituttet Fagredaktør Kristin Bøhle fra Grong har ryddet opp i striden med Veterinærinstituttet etter påstander om genmodifisering av oppdrettslaks.