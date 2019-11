– Vi kommer ikke til å gi oss. Vi trenger hall nå!

NAMDALSAVISA

RØRVIK: «Vi vil ha hall, vi vil ha hall!» lød det fra fremste rekke av fakkeltoget som gikk av stabelen fra Rørvik samfunnshus onsdag kveld.

Prioriterer idrettshall i Kolvereid – men finner ikke plass i budsjettet til Rørvik Spektrum Nærøysund kommune satser på et driftsresultat på minus 29,5 millioner, og utsetter idrettshall og brannstasjon på Rørvik. Likevel sitter den nysammeslåtte kommunen igjen med 1,6 milliarder i lånegjeld.

Dypt skuffet over at Rørvik Spektrum må vike for hall på Kolvereid Ungdomsskoleelevene på Rørvik skole så fram til ny idrettshall, men om budsjettforslaget vedtas må de finne seg i å vente i flere år. Det gjør det heller ikke noe bedre at Kolvereid er blitt prioritert i budsjettet.

Da toget ankom den gamle skoletomta, der hallen er planlagt å bli bygget, tok Leif Oskar Olsvik opp roperten og talte til folket som hadde trosset kuldegradene for å vise sitt engasjement i hall-saken.

– Jeg registrerer at det har vært en del «skitkasting» på sosiale medier, så jeg må bare si en ting klinkende klart: Det er ikke snakk om at vi ikke vil ha hall i Kolvereid, men i trenger ny hall i Rørvik også. Det trengs på begge stedene, sier Leif Oskar Olsvik til NA.

Lene Nygård er blant de største ildsjelene i Rørvik IL, og hun mener det er fantastisk å se et slik engasjement.

– Det er herlig. Dette viser bare at vi brenner for saken. Vi vil ha ny hall, for det trenger vi, sier Nygård.

Ordføreren mener rådmannens budsjettforslag er beklagelig og uklokt Forslaget om å utsette bygging av Rørvik Spektrum faller ikke i god jord hos Nærøysund-ordfører Amund Hellesø. Han frykter budsjettforslaget skaper splid mellom de gamle kommunene.

Human katastrofe i førjulstida? «Nærøy hadde omtrent 160 millioner på bok, mens Vikna hadde tilnærmet ingenting før ekteskapet». Jeg, med flere, assosierer fakkeltog med humane katastrofer, sympatisering med medmennesker som har lidd store tap, eller mennesker som kjemper for rettigheter eller andre viktige saker som har store samfunnsmessige konsekvenser.

– Har dere fått noen signaler fra politikerne?

– Ikke foreløpig, men det er viktig å markere at vi virkelig ønsker oss, og trenger en ny hall, sier Nygård.

Bakgrunnen for fakkeltoget er at rådmannen ikke har lagt inn Rørvik spektrum i budsjettet for 2020 til 2023. Riktignok er det bevilget ti millioner i 2023, og foreslått at resterende beløp vil komme i neste periode. Derfor frykter flere at prosjektet kan dra ut i tid.

– Har du tro på at det blir hall tidligere enn budsjettforslaget?

– Ja, det tror jeg. Vi kommer i alle fall ikke til å gi oss på dette med det første, svarer Nygård.

Budsjettet skal opp til behandling i kommunestyret 17. desember, og da gjenstår det å se om politikerne finner plass til Rørvik spektrum.