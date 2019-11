Overhalla-saken: Stefar dømt til tre års fengsel

NAMDALSAVISA

OVERHALLA/OSLO: Det kommer fram i en fersk dom fra Høyesterett.

Han er stefaren til den tre år gamle jenta som døde på St. Olavs hospital i slutten av juni i 2017. Både moren og stefaren ble fengslet samme uke som barnet døde.

Begge har hevdet at jenta ble skadet da hun falt ut av sengen. Hennes mor, som er bosatt i Overhalla, ble dømt til åtte års fengsel da saken ble behandlet i Namdal tingrett i 2018. Hun ble dømt for å ha påført datteren alvorlige hodeskader ved å ha slått hodet hennes hardt i gulvet minst to ganger.

Dommen ble skjerpet da saken kom opp i Frostating lagmannsrett i september i fjor, og hun fikk åtte år og seks måneders fengsel. Lagmannsretten dømte også moren for mishandling av sine to sønner. Jentas stefar var tiltalt for passiv medvirkning, men ble i tingretten frikjent for dette. Men stefaren ble dømt til to år og seks måneders fengsel i Frostating lagmannsrett, som ble anket.

«Den som har omsorgsansvar for barn, kan altså etter omstendighetene holdes strafferettslig ansvarlig som medvirker til gjerningspersonens overgrep. Ansvaret omfatter både ren passivitet og tilfeller hvor vedkommende ikke har gjort nok for å forhindre overgrepet», står det i dommen fra Høyesterett.

Høyesterett viser til at stefaren jevnlig var vitne til ektefellens omfattende, gjentatte og til dels brutale voldelige overgrep og alvorlige trusler over en periode på to og et halv måned overfor barna.

«NNs unnlatelse av å skaffe NN helsehjelp veier tyngst ved straffeutmålingen. Hanhadde en åpenbar, påtrengende og selvstendig plikt til å skaffe sin stedatter umiddelbar helsehjelp. Likevel lot han henne ligge i to og et halvt døgn i leiligheten mens det var gjester innom ved to anledninger, og mens de andre barna oppholdt seg der. Da han endelig ringte AMK, bidro han til ektefellens forsøk på å bortforklare årsaken til skaden. Han forsøkte også å få guttene til å gi uriktig forklaring», mener Høyesterett.

NA kommer tilbake med mer.

