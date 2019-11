Bruvoll tapte sekundstrid – tok sterk andreplass på Gålå

NAMDALSAVISA

GÅLÅ: Det var nemlig bare 0,8 tidels sekunder skilte Stenshagen og Bruvoll i fredagens femtenkilometer på Gålå. Dessverre for Bruvoll hadde Stenshagen marginene på sin side, og kunne juble for seier i norgescuprennet.

Etter at alle løperne hadde gått over mål gikk de midlertidig noen svært spennende minutter før de offisielle resultatene kom, og da tidene ble vist på skjermen kom det en aldri så liten grimase fra Ole Jørgen som minnet om at det var surt å tape med så liten margin.

­- Selvsagt er det surt å tape når jeg var så nære, men har jeg gjort et veldig bra løp. Dette var et godt løp og jeg gikk bra på ski, sa Bruvoll etter å ha levert sin beste plassering på norgescupnivå.

Nest best av de namdalske løperne ble Thomas Maloney Westgård med sin 45. plass. Sindre finne kapret 74. plassen, mens Johan Hundseth ble nummer 145.