Førerkort beslaglagt etter front mot front-ulykke i Foldereid

NÆRØY: - Årsaken til ulykken er at et av kjøretøyene har kommet over i motsatt kjørefelt i en kurve. Det tas beslag i førerkort til denne føreren. Alle de involverte blir med til sykehus for helsesjekk, men det er ikke snakk om alvorlige personskader, opplyste politiet kloka 11.25.