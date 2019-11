Når nesten er mer enn godt nok

NAMDALSAVISA

GÅLÅ: For tre år siden skrev jeg på kommentarplass at namdalingene måtte ha tålmodighet med de namdalske skiløperne. Bakgrunnen var oppslagene under og etter NM i Tromsø, som stort sett handlet om namdalinger som enten skulle gi seg, eller som vurderte å gjøre det samme.

Et vakuum

For det hadde oppstått et vakuum etter Frode Estil, Ingri Aunet Tyldum og Marte Elden, som alle enten var i, eller var nært oppunder, verdenseliten i flere sesonger.

Under det nevnte NM i Tromsø var ingen namdalinger i nærheten. Men det hadde begynt å skje noe. Flere løpere var på gang, men å komme opp på et toppnivå i langrenn krever tid og tålmodighet. Det er slett ikke gjort over natta. Til det er konkurransen for tøff.

Og sakte og sikkert har de tatt steg. Ole Jørgen Bruvoll har flere ganger vært tett på de beste på norgescup-nivå, men har ennå ikke fått sjansen i verdenscup. «Alle» som er tett på langrennsmiljøet har ventet på Bruvolls gjennombrudd. Eller som Frode Estil sa det for et par sesonger siden: Alle vet at Ole Jørgen kommer til å være der (i toppen), og det blir spennende å se når det skjer.

Nå vil neppe det store publikum, det som ikke er tett på langrenn, snakke høyt om Bruvoll denne fredagen. For den menige mann handler det først og fremst om Johannes H. Klæbo og Emil Iversen i disse dager, som går for verdenscuptriumfer i Finland.

Men de som følger med langrenn, vet at det Bruvoll gjorde på Gålå fredag, trolig holder høyt verdenscupnivå.

Han, som så mange andre i Norge, blir straffet for å være en del av en skinasjon der flere hundre går fort på ski. Derfor skal det svært mye til for å få sjansen i verdenscupen, spesielt før jul der plassene er forbeholdt landslagsløperne.

I perspektiv

For å sette løpet til Bruvoll i perspektiv; på Beitostølen sist helg ble Martin Løvstrøm Nyenget henholdsvis nummer seks på det klassiske løpet og nummer to på skøytinga, der altså hele norgeseliten var med.

På Gålå fredag ble han satt til veggs av Bruvoll.

Og hadde ikke Mattis Stenshagen hatt tidene til Bruvoll å gå på, hadde sjansen for at de to løperne hadde byttet plass på resultatlista vært ganske så god. Stenshagen er en av de mange «coming men» i norsk skisport. Han har en åttendeplass å se tilbake på fra verdenscup nettopp på 15 km klassisk i fjor og har vunnet norgescup på Gålå tre sesonger på rad.

Det var derfor ingen smågutt som slo Bruvoll med åtte tideler fredag.

Nå får Bruvoll etter alt å dømme sjansen i verdenscupen på Lillehammer førstkommende helg. På grunn av høye FIS-poeng i dette selskapet, må han starte langt bak på skiathlon-distansen. Det er ikke heldig akkurat der, men han har startet på vegen opp mot verdenseliten. Dit mange tror Bruvoll kommer til å være.

Vil kjempe om trofeet

Stenseth er allerede inne i verdenseliten. Hun hadde fjerdeplass i Cogne i fjor, men fredagens løp i Ruka topper den plasseringa. For mens flere av verdens beste sprintere manglet i Cogne i fjor, var alle med denne gang. Og Stenseth viste igjen sin solide sprintform, både gjennom femteplassen i prologen og ved deretter å ta seg fram helt til finalen.

Det var rett og slett imponerende å se da hun lå i tet midt i den siste bakken, mens fjorårets sprintdronning Stina Nilsson måtte slippe.

I et intervju med NA før sesongstarten på Beitostølen innrømmet Stenseth at drømmen er en dag å kjempe om verdenscupseieren i sprint.

– Det vil ikke skje i vinter, men på sikt er det drømmen, sa hun.

Dett er kanskje å ta hardt i, men jeg ville ikke satt for mye penger på at det ikke kan skje allerede i vinter. For Ane Appelkvist Stenseth er bunnsolid. Og om hun ikke vinner, vil hun være med høyt dere oppe gjennom hele vinteren. I klassisk som i skøyting.

For Grong-stjerneskuddet har kommet i verdenstoppen for å bli. Og ingen må bli forundret om hun etter hvert får også selskap av en namdalsk herreløper høyt der oppe.

For det som ble en nesten-dag med tanke på å slippe den store jubelen løs, var mer enn godt nok til å overbevise meg om at namdalsk langrenn nå er tilbake på det ypperste nivå!

Det er bare å glede seg til en alle tiders vinter!