Johaug suveren på 10-kilometeren – Stenseth et stykke bak

NAs sportsleder Svein-Tore Hovd kommenterer:

Først spurtet Ole Jørgen Bruvoll i mål i norgescupen på Gålå, akkurat for sent til å gå til topps. Under en halv time senere spurtet Ane Appelkvist Stenseth over målstreken i Ruka, akkurat for sent til å klarte opp på seierspallen. Men om begge opplevde et øyeblikks skuffelse, bidro de til en superfredag for namdalsk idrett.