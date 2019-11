Mirakelgutten

NAMDALSAVISA

En onsdag morgen i 2013 skal Olve Kolstad og kameraten kjøre ut fra busslomma på Korsen i Namdalseid og ut på fylkesveg 17 på vei til Namsos. På vegen kommer en lastebil kjørende. Olve mener han blir blendet. Så smeller det.

Lastebil oppå bilen

Klokka er 07.28 og i den lave høstsola ligger det to vrak på jordet. Olves Mercedes med en lastebil oppå. Kyrne gresser like ved.

Inni bilen sitter de to kameratene på 19 år fastklemt. Olve er hardest skadd. Noen av dem som kommer løpende til vet ikke om det er mulig å komme godt ut av dette.

Kort tid før har mor Stina Kolstad smurt frokost og matpakke til sønnen, som fortsatt bor hjemme. Stina sier til sønnen at han må ha en fin dag før hun går i fjøset og Olve kjører mot jobb. Dagen før har det kommet kyllinger på gården og det er travelt. Stina tar likevel telefonen når Olves far, Knut Helge Brevik, ringer.

– Han sa at Olve hadde havnet i en ulykke, forteller Stina.

Hun løper ut fra fjøset, som ligger én kilometer unna ulykkesstedet. Hun hører sirener og helikopter.

– Jeg setter meg i bilen og kjører rett ned dit. Der løper jeg bort til bilen, som Olve fortsatt sitter i. Jeg husker at det var så mye hvitt der, og at jeg tenkte at det ikke var noe blod – og at det var bra.

En av naboene er av de første på ulykkesstedet. Folk iler til med traktorer og en hjullaster. Foreldrene og nødetatene sier det var flaks at dette skjedde på bygda. Lastebilen blir løftet vekk fra Olves Mercedes.

Naboen leder mor Stina vekk fra vraket. I minuttene som følger er det en kamp mot klokka. Olve puster ikke. Begge beina er fastklemt. Olve må ut av vraket nå. Det blir diskutert hva man må gjøre dersom Olve ikke blir frigjort raskt. Det går akkurat.

– Jeg ser at Olve blir hentet ut av bilen og at han blir båret bort til helikopteret, forteller Stina.

Hun begynner å gråte. Selv seks år senere er det tøft for mor å fortelle om dagen som for alltid endret livet til familien.

– Det tok veldig lang tid. Helikopteret tok ikke av, fortsetter Stina.

I mellomtida har far Knut Helge begynt på kjøreturen fra Frosta, hvor han jobber og bor, og til St. Olavs hospital. Han vet ikke om det var dit sønnen skulle, men kjører på instinkt. Naboen som er på ulykkesstedet har ringt og sagt at Olve er alvorlig skadet. Olve blir stabilisert på ulykkesstedet. Først da kan helikopteret ta av.

– Noen kom bort til meg og sa at nå er han i de beste hender, forteller moren.

På sykehuset samles etter hvert familien i et rom. Stina og Knut Helge husker at de blir spurt om det skal tilkalles prest, men det takket de nei til.

– Og det kom en lege som skulle orientere oss om alt, men jeg ville bare se Olve. Det var alt jeg ville. Først sa legen nei, men jeg holdt på mitt. Legen tok oss med til intensivavdelingen og det var godt å se Olve der, forteller Knut Helge.

Alt familien vet er at tilstanden til Olve på dette tidspunktet var kritisk og ustabil. Inne på intensiven ligger han i kunstig koma. Han er koblet til slanger og pumper.

– Jeg husker jeg tenkte at han kom til å våkne opp. Jeg skjønte at det kom til å ta tid, men jeg trodde han ville våkne og være som før. Det er vel en forsvarsmekanisme å tenke slik, sier Stina.

Husker lite

Olve selv husker lite av ulykka. Han mener han ble blendet, men vet ikke hvordan kollisjonen med lastebilen skjedde, hvordan de havnet nede på jordet, eller hvordan lastebilen havnet oppå bilen hans.

Alt han vet er at han nikket anerkjennende da naboen som hjalp ham spurte om «er det deg Olve?», og at han deretter ble bevisstløs og på et tidspunkt sluttet å puste.

Han sier at han er glad for at han prioriterte å kjøpe seg en bra bil – og mener at det reddet livet hans.

– Jeg tenkte på at det måtte være mange airbager da jeg kjøpte bilen, sier han.

Det første han husker etter ulykken, etter flere uker i kunstig koma, var at han ikke kunne snakke. Han kunne heller ikke gå eller puste selv. Snakkinga var det mest frustrerende.

– Det var for jævlig, forteller Olve.

I sju måneder byttet foreldrene på å være sammen med Olve på sykehuset. Han var aldri alene. Foruten å trene Olve på kveldstid laget også mor egen næringsrik sondemat til Olve, og far forsøkte å finne ut av hvordan de kunne kommunisere med gutten, som hadde mistet språket sitt.

Skrev navnet sitt

– Vi visste jo ikke helt om Olve var der. Men så ga jeg ham et nettbrett, og da skrev han plutselig navnet sitt. Da visste vi at han var der inne, sier faren.

På et tidspunkt sa en overlege at «Olve ikke kommer til å bli seg selv». At han ikke kom til å fungere. Dette ble sagt mens Olve hørte på.

– Men jeg skal faen meg vise dem! sier Olve bestemt, med det lure smilet på plass.

Olve har lært seg alt på nytt: Å snakke, spise, gå og å puste.

– Jeg kunne ikke puste selv. Du ser jo arret her, sier han og peker mot halsen.

I halvannet år kjempet foreldrene for at Olve skulle få riktig behandling ved ulike sykehus og klinikker.

Familien hadde trua på at Olve skulle bli seg selv igjen hele vegen, men møtte flere som ikke trodde på det samme.

Fire-fem måneder etter ulykken måtte far Knut Helge møte i sykehusets etikkomité, hvor han talte for at Olve skulle få behandlingen de mente han burde ha.

– Det er det viktigste møtet jeg har hatt i mitt liv, sier faren gråtkvalt.

Mor og far dro med Olve til Sunnaas sykehus, for å få en second opinion. Sunnaas sykehus stilte seg bak foreldrenes synspunkt for behandling og slik ble det. Flere på sykehusene sa at de aldri hadde sett en så hardt skadet pasient, som kom seg så raskt før, forteller foreldrene.

På Sunnaas ga de Olve et kallenavn allerede etter kort tid:

– Mirakelgutten! forteller Olve.

Selv om det har vært mange tøffe kamper, roser familien hjelpa de har fått av de aller fleste de har møtt i Helse-Norge. Olve selv roser foreldrene:

– Hva med dem som ikke har foreldre som ikke gjør sånn? sier han.

Rett ssak

Nå gjenstår det én kamp til: Den starter mandag morgen i Inntrøndelag tingrett.

Konflikten med forsikringsselskapet går ut på hvem som har ansvaret for ulykka, og hvem som har det økonomiske ansvaret for Olves framtid.

Politiet etterforsket ulykka nøye med både krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe i 2013, men henla saken i januar 2014.

– Den ble henlagt av bevisets stilling. Det vil si at man ikke fant tilstrekkelige bevis for å kunne ta ut tiltale eller ilegge forelegg til noen av partene, sier etterforskningsleder for politiet i Trøndelag, Leif Gundersen.

Olves krav, som familien ikke ønsker å gå ut med før saken starter, begrunnes blant annet med tapt arbeidsfortjeneste resten av livet, og de framtidige behovene som Olve vil ha.

For å opprettholde en god nok livskvalitet kreves det nemlig en del tilrettelegging. Olve klarer i dag å prate, bevege seg en del uten hjelp, og han trener hver eneste dag. Samtidig er han avhengig av å ha assistenter med seg, blant annet for å kjøre bilen hans.

Han har også sosiale behov på linje med andre 25-åringer. Olve elsket å reise før ulykken – noe han fortsatt ønsker å gjøre. Det krever imidlertid at han har med seg to assistenter. Alt dette koster mye.

– Forsikringsselskapet har avvist alle forslag til en minnelig løsning i de seks årene som har gått. Rettsmekling har de også avvist. Det skulle være unødvendig å bruke egen kapital og så store advokatressurser for å få utbetalt en forsikringssum, mener far Knut Helge, som har hatt hovedansvaret for å hjelpe Olve med å reise sak.

Faren sier at forsikringsselskapet kun har utbetalt seks prosent av det som kreves.

– Det er nesten ingenting i forhold til hva det er behov for. Han får dekket det helt nødvendige fra Nav, men det er ikke nok til å skape et liv.

Han beskriver de siste seks årene som en hard kamp, som nå ender i retten.

– Vi og Olve har lagt ut mye penger som ikke skulle vært nødvendig, sier far, som beskriver forsikringsselskapet som kyniske på dette punktet.

Olve bor foreløpig hjemme hos mor Stina. Hverdagene går med til mye trening og andre aktiviteter. Olve elsker å gå på cafe og restauranter og er ofte på bowling og i klatreveggen. Han drømmer nå om å flytte for seg selv.

– Jeg vil ha jobb også, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Storebrand forsikring sier via sin kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen, at de har full forståelse for at familien opplever situasjonen som vanskelig.

– Vi har full forståelse for at familien opplever situasjonen som vanskelig, men kjenner oss ikke igjen i de beskrivelsene som familien her kommer med.

– Dette er en pågående rettsak, og det er ikke naturlig på nåværende tidspunkt at vi uttaler oss om detaljer i saken. Vi har utbetalt à konto erstatning under sakens utredning til dekning av løpende tap. Vi har et sterkt ønske om å få løst saken til alles beste, men det har dessverre så langt ikke vært mulig, skriver de i en e-post.