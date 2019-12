Folk vil ut i namdalsk natur

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Besøket på hyttene våre varierer så klart med været mellom de enkelte år, men vi har sett en trend at stadig flere vil ut i naturen en eller flere turer i året, og da vil de gjerne bo på fjellstyret sine hytter. Vi har i dag 15 hytter og i tillegg har vi ansvaret for utleie av to hytter for Namsskogan kommune, sier daglig leder Sissel Grongstad.