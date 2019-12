Hotelldirektøren med gladmelding før boksehelga i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Da det ble kjent at det skulle være en boksegalla i NTE Arena 21. desember uten at hotellet hadde blitt kontaktet av arrangør i forkant, har vi jobbet knallhardt med å kartlegge mulighetene for å holde hotellet åpent likevel, forteller hotelldirektør på Scandic Rock City, Lars Strøm.