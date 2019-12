Kevin må bli i Sverige

NAMDALSAVISA

SØRLI: I starten på august flyttet Kim Berglund og Ove Teigen til Sørli i lag med tre unger.

– Vi har bodd sammen i Sverige i mange år, og 2. august flyttet vi til Sørli, sier Kim.

Ove er fra Sørli og Kim er fra Sverige, rett på den andre siden av grensa fra Sørli.

Med på flyttelasset var deres to felles barn og Kim sønn; 16 år gamle Kevin.

– Vi mente dette skulle være en forholdsvis enkel sak, men det viste seg å bli veldig komplisert, forteller Ove.

Vanskelig å forstå

Etter å ha funnet seg til rette i Sørli var de i Namsos for å ordne det papirmessige med flyttinga fra Sverige til Norge.

– Vi fikk hjelp der, og etter hva vi forsto hadde vi med oss alt de behøvde av papirer bortsett fra underskriften fra Kevins far. Noe vi ettersendte noen dager senere. Alt skulle bare sendes inn til Oslo. Og det var da vanskene begynte, forteller Kim.

For henne, Ove og de to felles barna gikk alt forholdsvis greit. De er nå innført i Folkeregisteret med adresse i Sørli. Men utfordringa ble å få saksbehandlerne i Oslo til å forstå Kevins situasjon.

– Først kom det krav om at vi måtte sende inn bevis på at Kevin har bodd sammen med oss, og at far til Kevin gikk med på at han flytter til Norge. Det siste hadde vi allerede ordnet og sendt inn. Vi ordnet likevel begge deler, og sendte dette til Skatteetaten, fortelle de.

Så kom avslaget.

– Jeg snakket med dem på telefon, og alt hørtes egentlig greit ut. Saksbehandler skulle bare konferere med noen kolleger først, forteller Ove.

Samme dag ble brevet med avslag på at Kevin skulle få flytte til Norge og registrert i Folkeregisteret skrevet og postlagt.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være slik. Kevin er 16 år, og når man er 16 år er man faktisk bare et barn. Han er umyndig, og på grunn av noen stivbeinte regler blir han nektet å flytte sammen med sin mor, sine søsken og sin bonuspappa, sier Kim.

Tar opp Kevins sak med finansministeren Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) vil ha klart svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) om hvordan noe slikt kan være mulig.

Skole i Østersund

Kevin går andre året på videregående skole i Østersund, og bor på hybel der i ukedagene. Fredag kveld tar han bussen til Sørli, og er der sammen med familien i helgene.

– For at Skatteetaten skal godta at Kevin får flytte til Norge, må han bo fast i Norge. Vi får ikke saksbehandlerne til å forstå at han gjør det. Han er bare på hybel utenfor kommunen i ukedagene slik alle ungdommer i Lierne er. Det nytter ikke å pendle fram og tilbake hver dag, sier Kim fortvilet.

Det kan ikke være at Kevin går på skole i et annet land som er problemet.

– Det er flere fra Lierne som har gått på skole i Østersund tidligere. Der har de et skigymnas, og det er enklere for ungdommen her å komme seg til og fra Østersund enn det er fra Meråker som hadde vært alternativet, sier han.

Kim vil nødig flytte Kevin til en norsk skole ennå.

– Han har gått på denne skolen i over ett år. Det er her han har sine venner og sitt sosiale nettverk. Når han eventuelt skal over på høyere utdanning, vil vennegjengen brytes opp uansett, og da er det lettere å flytte over til en skole i Norge, sier Kim.

Samme linje som det Kevin går på finnes på Steinkjer.

– For oss i Sørli er det lengre til Steinkjer, og det er større utfordringer med offentlige kommunikasjoner. Det er rett og slett enklere at han fortsetter på skolen i Østersund.

I tillegg ble flyttinga til Norge bestemt såpass sent at fristen til å søke skoler var gått ut.

– Han hadde da en skoleplass i Østersund, og vi valgte i samråd med ham at han skulle fortsette der.

Mest følelser

Fortsatt er Kim og Ove usikre på hvilke praktiske utfordringer det vil innebære at Kevin egentlig ikke bor noe sted.

– Han har ikke noen bostedsadresse. I registrene i Sverige står han som den eneste av oss med adresse i det huset vi alle bodde i før. Men han er jo ikke der, sier Kim.

De vet heller ikke om det vil få noen praktisk betydning for den videre skolegangen til Kevin i Sverige.

– Det vi vet helt sikkert er at dette er noe som påvirker oss. Vi leser i avisene om fraflytting fra distriktene og at ingen vil bo i utkantkommunene. Så opplever vi noe slikt, sier Kim.

De har prøvd å anke avslaget, men også der fikk de avslag.

– Jeg ble spurt om hva Kevin driver med. Hadde jeg løyet og sagt at han sitter på rommet sitt i Sørli og spiller dataspill døgnet rundt hadde han sikkert vært innført i norske registre nå, sier Ove.

For at Kevin skal få adresse i Sørli, må han nå ha sin overveiende døgnhvile i bygda i seks måneder.

– Det Skatteetaten egentlig sier er at vi skal ta en ungdom, som vil gå på skole og ta ei utdanning, ut av skolen – og at han skal gå å gjøre ingenting i seks måneder. Det vil si at han skal kaste bort et skoleår. Jeg kan ikke forstå at reglene skal være så firkantet, sier Ove.

Viser til taushetsplikten

NA har kontaktet Skattedirektoratet vedrørende saken, og har fått tilsendt følgende kommentar:

– Skatteetaten kan dessverre ikke gi noen kommentarer i denne enkeltsaken på grunn av taushetsplikten vi har. På generelt grunnlag kan vi si at den eller de som har foreldreansvar for barnet må underskrive meldingen om innflytting til Norge. Hvis både mor og far har foreldreansvaret, må dermed begge signere. For å bli bosatt i Norge, må barnet enten være her i seks sammenhengende måneder eller være det man kan kalle varig bosatt.