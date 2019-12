En eventyrlig reise i Hans Barliens fotspor har blitt til bok

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Med en felles interesse for overhallingen Hans Barlien, møttes Carl Ivar Storøy og Arnt-Erik Selliaas i 2013.

Selliaas hadde ved en tilfeldighet oppdaget at det var ei gate i Oslo som bar overhallingens navn, og nysgjerrigheten ble pirret.

– Jeg ble interessert i hvorfor gata hadde fått det navnet, og hvem personen bak var, sier Selliaas.

Samarbeidet har nå resultert i boka «Hans Barlien – Denne forunderlige Mand», og de to Barlien-ekspertene er storfornøyde.

– Det har fungert «høggende» godt å jobbe i lag, smiler Storøy.

Altmuligmann og oppfinner

Hans Barlien er på mange måter en litt mytisk figur, og Carl Ivar Storøy vokste opp med mange historier om sambygdingen som levde fra 1772 til 1842.

– Vi hørte jo om ham da vi vokste opp. Det var mest anekdoter og kuriositeter som at han prøvde å fly og landa i gjødselkjelleren, sier Storøy.

Interessen for å vite mer om Barliens liv kom først etter at Storøy hadde lest ei bok om sambygdingen i voksen alder.

Barlien var opptatt av framskrittet, og gjorde seg bemerket med både det ene og det andre i heimbygda.

– Han var fullstendig autodidakt, og oversatte blant annet de ti bud til overhallsk. Det fikk han på trykk i 1800, og fikk deretter flere epistler på trykk, blant annet om matvekster – for dette var trasige tider med delvis dårlig tilgang på mat, forteller Storøy.

Da Barlien ikke fikk gården heime i Overhalla drivverdig, flyttet han til Trondheim, hvor han blant annet slo seg opp som urmaker, vannverkutbygger og pottemaker. I 1812 gikk turen nordover igjen, denne gangen til Namdalseid. Ved siden av gårdsdrift hadde han blant annet hatte- og paraplyfabrikk på Namdalseid og han ga også ut bladet «Melkeveien».

Han hadde mange prosjekter, og ble også stadig mer aktiv i politikken.

Politisk drama

Ved det første Storting til 1815 ble Barlien valgt inn som representant for Nord-Trøndelag. I hovedstaden markerte han seg med en del hjertesaker han brant for.

– Han var i en del konflikter med embetsmennene på tinget, og var i opposisjon mot dem, forteller Selliaas.

Barlien kom med dels radikale grunnlovsforslag for å frata embetsmennene stemmeretten. Det fikk store følger.

– Da fikk han en fiende for livet, og ble motarbeidet. Han ble stilt for retten, og den som sto for retten ble fratatt stemmeretten. Da kunne han heller ikke møte i Stortinget, sier Selliaas.

Etter flere rettssaker, deriblant for gudsbespottelse, trakk ting ut i tid. Etter valget i 1818 ble ikke Barlien valgt inn på Stortinget flere ganger.

Emigrerte til Amerika

Han ble omtalt som en kverulant, og fikk stadig vekk folk mot seg. Til slutt ble han lei og frustrert, og valgte å flytte til Amerika i 1836.

Håpet om mindre motstand skulle vise seg å være fånyttes.

– I 1837 reiste han videre forbi de etablerte koloniene og tilbrakte litt over et år i St. Louis, hvor han jobbet som smed. Han forsøkte blant annet å forbedre kjelene på dampskipene som gikk på Mississippi-elva, men fikk ikke gjennomslag for ideene, sier Selliaas.

Etter noen smeller brøt Barlien opp og slo seg ned i Lee County på sørenden av delstaten Iowa.

– Han fant nok en plass som var egna, og i 1840-1845 bodde det mellom 30 og 40 norske familier der, sier Storøy.

Der møtes tre elver, og den ene – Barlean Creek – er oppkalt etter overhallingen.

I Iowa bodde Barlien sammen med en kvinne som het Maria Sofia, men relasjonen dem imellom er det knyttet usikkerhet til.

– Det har vært en stor diskusjon. Noen mener de var et par, mens andre mener hun var tjenestepike. Hun hadde et barn, og vi har prøvd å finne ut som dette var Barliens gjennom en gentest av en etterkommer. Men det var ingen match. Så det endelige svaret får vi nok aldri, sier Selliaas.

– Fantastisk reise

Barlien døde i 1842, og de to Barlien-entusiastene fant i 2016 plassen hvor han ble begravd. Det skjedde etter at de to reiste til Iowa og fikk et oppslag i lokalavisa i Keokuk, og deretter ble kontaktet av ei gammel dame i nabobyen. Hun hadde fått vite om gravplassen av sin far.

– Ingen har funnet farmen hans og ingen har funnet grava hans før dette. Men nå er vi 100 prosent sikre på at det var på den åkerlappen, sier Storøy.

For to år siden fikk de reist et minnesmerke over den forunderlige overhallingen, og selv om hele Barlien-prosjektet har krevd enormt med tid, angrer ikke Storøy og Selliaas.

– Det har vært ei fantastisk reise. Vi ble møtt med gjestfrihet over alt, sier Storøy.

Begge er enige om at Barlien fortjener en plass i historiebøkene.

– Han var en stor mann og en forunderlig mann. Vi får aldri tak på ham som menneske, men vi kan forstå storheten i ham, sier Selliaas.