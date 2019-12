Skal gjøre Kina til stormakt i langrenn

NAMDALSAVISA

GÅLÅ: Det er lørdag morgen på skistadion på Gålå, der norgescupen i langrenn arrangeres. I et av kvartfinaleheatene går kinesiske Qiang Wang rett fra de norske og vinner suverent. Det fikk treneren Ole Marius Bach ikke sett. For mens Wang gikk sitt heat, var trener Bach på veg til hotellet et par mil unna for å hente andre løpere. For er man trener for Kinas OL-håp i langrenn, består trenerjobben av mye mer enn bare å gi treningstips.