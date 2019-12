Stiv Kuling og Nullskattesnylterne inviterer til førjulsrock: – Artig å få til noe som er litt rock n' roll

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Da Stiv Kuling og Nullskattesnylterne for tre år siden bestemte seg for å arrangere førjulskonsert sammen, var et av målene at dette skulle bli en årlig foreteelse. 21. desember inntar de Namsos samfunnshus for tredje året på rad, og har med det klart målet med å skape en tradisjon.