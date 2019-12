34. plass i cupåpning

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Libyggen, som konkurrerer for den svenske klubben Offerdals SK, var i overkant av to minutter bak seierherren i løpet over 15 km klassisk stil.

Mens det var norgescupåpning på Gålå forrige helg, er det åpning av svenskecupen denne helga. Konkurransene foregår i Idre Fjäll, og på åpningsdistansen fredag formiddag ble det seier til Fredrik Andersson, Sollefteå på tida 38.41. Simon Andersson tok andreplassen, mens Viktor Brännmark ble nummer tre.

Elvseth åpnet bra, og ved passering halvvegs lå han nummer 23, 52, 7 sekunder bak lederen.

Han falt imidlertid nedover på listene den siste halvdelen, og ble altså nummer 34.

Svenskecupen fortsetter med sprint i fri teknikk lørdag, mens det søndag er nytt renn med intervallstart; denne gang i fri teknikk.

Lørdag og søndag skal også lillebror Andreas Elvseth gå, i juniorklassen. Dette er imidlertid et ordinært FIS-renn, og inngår ikke i den svenske cupen for junior.