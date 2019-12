Dommedag i nytt opplag – signerer bøker i heimbygda

NAMDALSAVISA

OSLO: Tidligere i høst ga overhallingen Egil Aslak Aursand Hagerup ut boka «I tilfelle dommedag – enkel beredskap for vanlige folk». Boka er Hagerups femte i rekka, og handler om hvordan man kan forberede seg på kriseberedskap. Ideen dukket opp da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte ut en brosjyre til alle landets husstander om hva vi trenger for å klare oss hvis en krise rammer oss.