Vinter meg her og vinter meg der

Her kommer vinteren. Tida som best kan beskrives av Jokke. Den kalde, fine tida. Og det er ingen tvil i mitt hode; når snøen har lagt seg, og det er kaldt i været, er det virkelig fint. Men ser vi ut ruta nå, kan det se ut som vi fortsatt har noen høststormer igjen før den tid.

Jeg er jo faktisk av typen som aldri blir brun, og som aldri heller prøver noe særlig på å bli det. «Har du fått farge», spurte søstera mi da jeg for kort tid siden kom heim fra ferie i selveste Afrika, før hun så på meg og like godt svarte på sitt eget spørsmål: «Nei».

Og hun tar jo ikke feil, selv om jeg vil krangle på at det vises at sola i alle fall har truffet ansiktet. Marrakech er ikke akkurat stedet for å ligge og sole seg.

Det er heller stedet for å hoppe unna mopeder med hele familier på, og gå seg bort i trange smug mens småskumle menn vil vise deg riktig veg for penger (og feil veg for ingenting).

Det er også plassen hvor du får plassert ei ape på skuldra uten å ha bedt om det, og hvor noen tar tak i hånda di og begynner å tegne en hennatatovering uten at du skjønner hva som skjer.

Men fint og eksotisk, det var det så absolutt. Og godt var det også å oppleve en ny kultur, spise god mat, få en pust i bakken og litt sol på kroppen. En litt annerledes sydentur, rett og slett.

Men vinter var det også her, kunne de fortelle. Værvarslet viste faktisk kun 20 grader og delvis skyet, så her var boblejakkene funnet fram, og blikkene fra lokalbefolkninga var til å ta og føle på, ikledd kjole og shorts (ikke bare fordi de ikke liker å se knær).

Og at det er litt irriterende, kan vi vel alle kjenne på iblant, selv om vi stort sett er glade for å bo akkurat her. For her heime er det andre boller, og det ble et kaldt møte med virkeligheten på tur ut av flyet etter ferien. Etter ei stund med snøvær, meldes det nå om fergeinnstillinger, mye nedbør og sterke vindkast nesten hver morgen. Og det er i grunnen helt greit å sitte inne hvor vi har det vi trenger for å leve.

Samtidig vet vi jo at det går over, og selv om jeg er så heldig at jeg kan lukke øynene og fortsatt være i medinaen i Marrakech (hvor det i grunnen er været jeg misunner mest), så får vi alle prøve å huske på nettopp det når været herjer.

Nå kommer den kalde, fine tida, og det skal visst bli fred å få.