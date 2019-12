– For mange norske foran

Jeg ødela nok litt for meg selv på skøytedelen.

NAMDALSAVISA

LILLEHAMMER: – Den gjør nok ikke det. Til det var det for mange norske løpere foran meg. Jeg ødela nok litt for meg selv med at skøyteløpet ikke ble bedre, sier han etter skiatlonøvelsen på Lillehammer.