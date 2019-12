– Jeg er ikke rå nok

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For mens Saugestad og Sejersted var Norges beste under nevnte NM for åtte måneder siden, opplevde begge en nedtur under åpningshelga av årets sesong i Lake Louse i Canada. Sejersted fikk så vidt poeng i det ene rennet, mens han i utfor ble nummer 41. Saugestad var i samme område, med 41. og 42. plass.