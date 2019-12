Nærøy bo- og behandlingssenter har stengt for besøkende

Frykter norovirus

Ved Nærøy bo- og behandlingssenter er alle avdelinger stengt for inntak av nye pasienter, og alle besøkende blir bedt om å snu i døra. Årsaken er et utbrudd av det som etter all sannsynlighet er norovirus.