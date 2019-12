Namdalske friidrettsutøvere fra stevne innendørs til utendørstrening i Syden

Julefeiring i varmen

Grethe Tyldum & co testet førjulsformen innendørs i Steinkjerhallen lørdag. Enda varmere skal det bli for Tyldum og Inger Bergslid når de om kort tid setter kursen for varmere strøk.