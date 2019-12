Avviser løftebrudd

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – I Namsos har det vært praktisert særavtaler som er i strid med tariffreglene. Særavtaler som har gjort at de har fått mer utbetalt enn de nå vil gjøre, skriver kommunalsjef for personal og organisasjon Anne Kristin Melgård, om en forklaring på hva Namsos kommune mener er realitetene, siden brannmannskapene nå hevder at de går betydelig ned i lønn.