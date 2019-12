Første skirenn i Namdalen: Bjørgan første stopp

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bjørganrennet går i fri teknikk, er åpent for alle klasser, og arrangeres på langrennsstadion på Bjørgan. Etter at Grong IL/Snåsa skiskytterlag fikk opparbeidet det nye anlegget med snøproduksjon, har dette rennet de siste tre årene vært årets første stoppested for skirenn i Namdalen.