Arbeidsuhell i Harran: Mann til sykehus

NAMDALSAVISA

HARRAN: Arbeidsuhellet skjedde i forbindelse med pålegg av kjetting på trailer.

– Dekket på vogntoget skal ha kommet over arma på mannen. Personen skal ha hjulpet sjåføren i å sette på kjettingen, gitt beskjed om å kjøre framover, og på en eller annen måte klart å få hånda under dekket. Om det er slik at han har fått hånda mellom kjettingen og dekket, vet vi ikke, men den har i hvert fall kommet i klem, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Brandmo.

Mannen, som er 57 år gammel, blir liggende på sykehuset over natta. Ifølge Brandmo kan det være snakk om at både arma og fingrene er skadd.

– Ut i fra rapportene vi har fått inn, så står det at trolig både arma og fingerene er skadd eller knust.

Politiet oppretter undersøkelsessak. Både arbeidstilsynet og arbeidsgiver er varslet.